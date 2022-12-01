台北市第三選區（中山、北松山）立委補選明日登記截止。呼聲高的國民黨市議員王鴻薇擔心落跑之名，沒有意願參戰。2018年選戰結束後投入士林、大同立委補選的藍議員陳炳甫今天說，這次跟4年前不太一樣，目前還是有其他人選，且選區對國民黨來講較優勢，王鴻薇可能覺得不一定要非她不可。他認為黨中央動作有點慢，到現在才會變成找不到人選的窘狀。

陳炳甫今天在文昌宮受訪表示，這次跟4年前有點不太一樣的狀況，是因為4年前大同區算是深綠選區，那當時是真的沒有任何一個人出來的情況之下，黨中央找到他，他也是在最後2天時確定因為沒其他人選才決定說應該擔起這個責任。

陳炳甫說，王鴻薇這次的狀況比較不一樣，是因為目前還是有其他人選，加上中山、北松山選區對國民黨來講算是比較優勢一點，王鴻薇可能覺得不一定要非她不可，這是她最大的一個原因吧。

但黨中央執意要王鴻薇，因為王的民調第一，陳炳甫則說，民調自己是沒看到，但一直有這樣的傳說，但因為這次選舉又比上一次更急切一點，報名也到明天截止，王鴻薇到底有沒有這樣的一個準備，其實黨中央應該多一點備用人選來考慮才對。

而對比民進黨對手吳怡農蹲點4年，是否國民黨動作太慢？陳炳甫坦言，當然是有點慢，應該蔣萬安一宣布辭職立委的同時，就應該啟動選舉人選考量，因為畢竟大家都知道辭職後3個月內要完成補選程序，可能當時黨中央在忙全國各地選舉，包括市黨部稍微疏忽一點，到現在才會變成似乎找不到人選的窘狀。

是否凸顯國民黨在地方沒長期培養新人才，導致接班問題？陳炳甫表示，人才部分國民黨由於非執政，有很多職缺會比較緊一點，他也希望有更多年輕人來參與。

他認為，對國民黨來講，中山、北松山這樣的好選區域，都沒人願意來的情況，其實可能真的是要凸顯出國民黨未來在不管黨中央還是個縣市政府，包括蔣萬安團隊裡面，是不是有更多職缺讓更多年輕人來歷練，是應該要檢討。