民進黨在九合一選舉大敗，縣市首長部分僅拿到5席，寫下創黨以來最差紀錄，雖然有許多藍營人對於此結果非常興奮，但國民黨立委鄭麗文認為，民進黨是被自己打敗，並非國民黨有多英明神武，2024藍營也並非穩贏。

鄭麗文昨（11/30）日在《POP撞新聞》分析此次選舉結果，坦承她自己在選前的預估，其實不如選舉結果好；她解釋，此次可說是史上最沒水準的一次選舉，過程充滿很LOW的負面訊息，導致中間選民興致缺缺，這點就顯現在投票率低下，但民進黨連基本盤都沒拿到，是從沒發生過的事情。

「這是史上第一次民進黨基本盤不出來投！」鄭麗文表示，選前她本認為今年會像2004年的總統選舉一樣，前總統陳水扁對決連宋，雙方割喉戰進行基本盤對決，但最後卻像是藍綠對調的2016年總統大選，當時大家都知道國民黨主席朱立倫會輸，但卻沒想到會輸得這麼慘，甚至連軍公教都沒出來投票。

鄭麗文強調，對國民黨來說，2024總統大選有一個很大的挑戰，就是不願意投民進黨的中間選民，為什麼仍然不願意投國民黨，「換句話說，只有民進黨爛是不夠的」；主持人黃暐瀚反問，這句話的意思是否代表，國民黨2024並非穩贏？鄭則說「當然啊！當然是這樣。」