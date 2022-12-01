地緣政治衝擊下，半導體供應鏈「去台化」成為最近爭議話題，連民進黨英系立委陳明文今天都在立法院證實，根據他與半導體上中下游業者接觸結果，「去台化」是正在進行式。因此向經濟部長王美花提醒，台灣如被掏空很嚴重，要準備前瞻措施。不過王美花不以為然，說台積電跟周邊設備材料在台投資還是會增加。

陳明文質詢表示，美國現在有「去中化」，會不會影響台商企業？ 王美花回覆，美國不叫去中化，說是跟中國競爭，不強求全面脫鉤。而台商主要是幫美國品牌做代工，美中貿易戰時一部分已經分散基地，最近因為中國清零政策，又有供應鏈要分散。

接著陳明文話鋒一轉，表示他最近有跟半導體業者聊天，大家對台海風險都非常擔心，說半導體上中下游可能不會在台擴廠。因此他要提醒王美花，「去台化」正在進行中。

不過王美花回說：「我比較不這樣認為」，台積電還要在台擴廠是確定的，如此外國供應鏈投資還是會增加。

但陳明文強調，台積電、聯電也好，擴廠轉移到美國、東南亞、澳洲、歐盟會持續進行，這是業者親口告訴他的。未來台半導體產業看來會往外跑，提醒如台灣被掏空就很嚴重。也呼籲經濟部除了要鼓勵業者留在台灣，也要帶領他們去東南亞打群架，要讓他們感受到政府有前瞻方案。