根據全球科技產業研調機構Omdia的半導體整體競爭分析工具(CLT)，半導體市場在2020年初新冠疫情爆發初期創下連續8季度營收增長的紀錄。然而，市場從過去兩個季度開始萎縮，今年第三季度半導體營收為1470億美元，季減少7%。

Omdia資深研究分析師Cliff Leimbach表示，市場衰退呈現不一致的現象，意即各領域分別於不同時期造成市場疲軟。今年第二季度市場營收下降主要因PC市場疲弱所致，其中，英特爾市場營收出現17%衰退，至於近期萎靡現象則歸咎於記憶體市場，由於資料中心、PC與手機需求減少，加上客戶庫存調整，造成記憶體市場季營收下滑27%。

就記憶體而言，主要廠商三星、SK海力士以及美光在前十大半導體廠商的排名中皆下降一位。主要記憶體供應商致使第三季半導體收入下降超過100億美元，但並不僅此領域受市場負面影響。由於PC需求放緩與庫存減少，超微收入也下滑，與英特爾在前一季度經歷的市場情況相同。

Omdia首席分析師Craig Stice表示，市場嚴重衰退源自於全球景氣低迷，導致需求疲軟、價格下降，且此情況可能會延續至2023 年。此外，由於記憶體供應商正在削減2023年資本支出與產能以管控庫存增長，預期2022及2023年市場營收皆下滑。從積極面看，需求會復甦且價格也將回升，市場營收可望自2024年後回溫。