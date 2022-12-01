駭客攻擊事件頻傳，遠傳電信為守護用戶權益，遠離駭客威脅，與專為企業和運營商提供網路智慧化和安全方案的資安科技大廠Allot合作，即日起推出「遠傳守護網」，依對象可分別為「防駭心守護」及「兒少心守護」兩項服務。

遠傳表示，申辦後只要在遠傳行動網路下，不需另外下載App，「防駭心守護」便會自動阻擋釣魚網站、惡意程式、病毒等資安威脅；「兒少心守護」則有色情暴力防護與上網時間管理功能。歡慶上市，原價88元／月現在申辦優惠50元／月，再享首3個月免費，免綁約、線上及實體門市皆可申辦，讓用戶上網不只快、還更安心。

台灣人網路使用整體黏著度高，根據2022台灣網路報告指出，台灣整體上網率已高達84.3％，總人口中甚至有五分之一的人每天無時無刻不在上網，網路依賴程度之高，隨之而來的便是人人都可能成為網路犯罪分子覬覦鎖定的目標！「遠傳守護網」服務申辦管道多元，可透過官網、遠傳心生活App、客服或至全台遠傳電信門市，都可輕鬆申辦，用戶馬上享有國際級的守護，上網更安全。

遠傳用戶只要申請「防駭心守護」，在遠傳4G、5G行網下即可為您阻擋惡意網站、勒索病毒，間諜程式等，即日起至遠傳門市申辦、或於遠傳心生活App自助開通，享原價每月88元，上市優惠價50元／月帶回家；申辦家庭包五人方案更划算，原價440元／月，優惠價200元／月，相當於4.5折最超值。此外，下載登入「遠傳心生活」App，可即時查詢攔阻狀況，提醒用戶留意網路安全事件訊息外，每月還會提供攔阻報告，現在申辦，再享上市優惠前3個月免費。

「兒少心守護」提供給家中有國／高中生、並擔心孩子上網安全的家長，爸媽可設定10大兒童不宜網站，系統即會主動阻擋，也可設定有效彈性的上網時間，關懷孩子上網行為，讓家長可以更放心孩子暢遊網路世界。即日起申辦「兒少心守護」，原價88元，優惠價每月50元即可守護孩子上網安全；家中不只一位孩子，也可購買雙人或家庭方案（最多5人）更划算。依門號申辦開通，一人即可幫家中成員一起購買，提供孩子乾淨安全的用網環境，現在申辦同享上市優惠前3個月免費。