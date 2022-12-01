台東林區管理處安排走訪在地的池上富興社區和獲得國家頒發「金牌農村」認證的永安社區實地交流。（蔡旻妤攝）

林務局與國立屏東科技大學社區林業中心舉辦「社區林業20週年回顧與展望暨110年特優社區頒獎典禮」，活動中除了頒獎肯定成績優異並規畫「薪火相傳」精神呈現，期盼能將社區林業的意義延續不滅。台東林區管理處安排走訪在地的池上富興社區和獲得國家頒發「金牌農村」認證的永安社區實地交流。

台東林區管理處安排走訪在地的池上富興社區和獲得國家頒發「金牌農村」認證的永安社區實地交流。（蔡旻妤攝）

上午社區交流來到獲得「第一屆全國金牌農村競賽金牌獎」的鹿野鄉永安社區，其中有條由台東林區管理處輔導開闢的「玉龍泉生態步道」，總幹事廖中勳解說當初透過社區林業計畫，開始培訓在地解說員、集結志工從事社區綠美化、整修玉龍泉生態步道，藉由永安社區環境教育中心的成立與使用者付費機制的落實，持續推動生態旅遊及環境場域，建構出1套社區永續發展營運模式，曾獲頒第一屆全國金牌農村競賽金牌獎。目前是社區林業中心網絡據點之一，除了生態步道外也體驗客家擂茶、刺蔥炒鹽等。

林務局指出，社區林業計畫自91年開始執行，但以往因為受限法令對於森林動、植物資源利用的限制，以致於執行內容大多屬於自然資源調查及社區生態旅遊，距離社區林業以森林資源永續造福週邊山村部落的內涵仍有段距離。

近年林務局針對林產物採取與原住民傳統狩獵進行法規檢討與鬆綁後，於107年起將社區林業納入山林巡守、林下經濟與原住民狩獵自主管理等項目。今年頒獎表揚獲獎的社區呈現豐富多元的面貌，並互道為社區林業的夥伴更把握機會彼此交流。

全台各地社區執行林業計畫多年包括「宜蘭縣愛南澳生態旅遊發展協會」、「苗栗縣明德社區養蜂復育中心」、「台中市和平區斯可巴原住民文化及休閒農業發展協會」、「雲林縣湖山水庫人文生態保護協會」、「嘉義縣公興社區發展協會」、「高雄市寶來人文協會」、「台東縣鹿野鄉永安社區發展協會」、「台東縣原住民旮部融岸文化教育促進會」、「社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會」等應邀出席，並在林務局長林華慶的見證下由社區中生代將社區林業信物傳承給新生代，象徵社區的林業精神與信念能夠薪火相傳、生生不息。