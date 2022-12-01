在生活中，有些人缺乏主見及立場，因此時常別人說什麼就信什麼，而容易盲目地跟隨，最後才發現自己吃虧早已來不及，《旺好運》運勢專欄指出，雙子座、巨蟹座、雙魚座很容易被牽著走，因總是很在乎別人的想法，導致都沒有顧慮到自己適合的結果。

▍第三名：雙子座

雙子座的想法總是很善變，所以常常都是透過別人來幫他們做決定，因此都沒顧忌到真正適合自己的結果，加上他們總是很在乎別人的想法，只要別人說什麼，最後都會被牽著走。

▍第二名：巨蟹座

巨蟹座是一個很替人著想的星座，雖然他們面對陌生人，有著超強防備心，但對於家人總是完全信任，即使這樣，但防人之心不可無，往往會因為盲目的跟隨，而導致後悔的結果。

▍第一名：雙魚座

雙魚座在很多時候都蠻天真，往往別人說什麼，就因此相信什麼，而且加上也很容易心軟，只要別人對他們上演哀求戲碼，這時要他們答應任何事都可以，最後才會發現自己吃虧，但也都來不及了。