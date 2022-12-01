中國大陸多地近日開始調整防疫措施，北京市朝陽區多個社區目前允許確診病例居家隔離的情況，居家者多為不適宜轉運的高齡老人、孕婦或嬰幼兒。

陸媒《南方都市報》報導，近日北京部分社區已允許特殊人群（如老人、孕婦）感染後居家隔離。相關社區工作人員對此表示，這是考慮到部分陽性人員的身體狀況不宜轉運，其他陽性人員按常規轉運到方艙。有工作人員表示，特殊人群能否居家隔離主要依靠街道相關疾控部門研判、作出決策，社區配合執行相關決策。

報導稱，北京市朝陽區某社區工作人員說，轄區內某小區的兩個樓棟各有1例確診病例，其中1名是高齡老人、1名是孕婦，都在家隔離。

同樣實施特殊人群感染後居家隔離的，還有北京某區的另一社區。該社區工作人員說，在考慮是否轉運確診病例時，患者的身體情況是第一衡量標準，看其是否屬於老弱病殘孕等特殊群體。他補充，社區裡的多數人表示，如果感染更希望在家隔離。

南方都市報從另一名社區工作人員了解到，除了有特殊人群例如孕婦、老人等感染後可以居家隔離外，其他確診病例都需要轉運至方艙。有社區工作者表示，確診病例能否居家隔離，需要所在街道相關疾控部門對病例的居住環境等條件進行研判後做出決策，社區則是配合並執行相關部門的決策。