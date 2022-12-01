52歲蕭姓男子29日晚間因後座未戴安全帽遭攔查，面對員警詢問是否酒駕，蕭男直接承認有喝酒，酒測前女警要給蕭男漱口，蕭男霸氣的說「不用漱口啦！直接測就好」，酒測前蕭男再度展現霸氣表示「吹就吹啦，錯了就錯了」，讓女警直誇「我就喜歡你這種阿撒力的」。蕭男酒測值為0.56，依公共危險罪送辦，而後座未戴安全帽部分也開單告發。

蕭男在熱炒店和朋友吃晚餐飲酒後就騎車上路，苓雅派出所員警巡邏時，看見蕭男後座未戴安全帽，於是按喇叭示意停車沒想到蕭男還是直直地騎，沒有理會員警，讓員警出口大吼「停車」，蕭男才靠邊接受攔查。

員警一下車就詢問蕭男是否有飲酒，不然怎麼會按那麼多次喇叭都不停下來？蕭男直接承認自己剛才有喝酒，面對員警詢問是否接受酒測，蕭男也相當瀟灑地答應。

酒測前女警例行的讓蕭男用水漱口，蕭男一開始還拒絕漱口，要求直接酒測，但女警也堅持要漱口才能酒測，蕭男才乖乖漱了一口水。

酒測時，女警跟蕭男說「大哥，不好意思幫我們吹氣一下」，蕭男展現霸氣回說「不會啦，吹就吹，喝了就喝了，錯了就錯了」，蕭男的瀟灑態度讓女警直誇「我就喜歡你這種阿撒力的」。

蕭男的酒測值為0.56，依公共危險罪送辦，而後座未戴安全帽部分也開單告發。

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