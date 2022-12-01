在華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）發表演說時，聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表明央行最快可能在12月放緩升息步伐，但鮑爾也提醒這場抗通膨之戰遠未結束，一些關鍵性的問題仍然沒有答案，包括利率最終需要升多高，以及升息需要持續多久。

受鮑爾的談話影響，美元指數延續隔夜重挫逾1%的低迷走勢，在周四亞洲盤中最低跌至105.69。11月收跌5.2%，創下2010年9月來最大單月跌幅。

此外，對美國長期債息變動極為敏感的美元兌日圓匯率跌至3個月新低。目前美元跌0.48%，報137.39日圓，稍早前一度觸及137.27，創下8月26日以來新低。因投資人押注聯準會政策轉向，11月美元兌日圓大貶7.15%，創下14年來最大單月跌幅。

隔夜美國10年期公債殖利率由升轉跌，尾盤重挫14.1基點，報3.607%，最低曾跌至3.602%，差點失守3.6%大關。東京10年期債息報3.62%。

澳洲聯邦銀行策略師Kim Mundy表示，市場似乎將鮑爾的談話解讀為鴿派，而非鷹派，帶動美國債息和美元走低。

鮑爾在這場華府活動上表示，隨著政策接近足以降低通膨的限制性水準，放緩升息步伐有其道理。放慢步伐的時間點，最快可能就在12月召開的會議。但他也警告，在終止這場抗通膨戰爭前，聯準會可能讓限制性政策維持一段時間，並重申到頂時的利率可能高於9月發布的預測數字，最終利率升至多高仍存在高度不確定性。鮑爾表示：「儘管出現一些樂觀的發展，但我們在恢復價格穩定方面仍有很長的路要走」，「過去的經驗告訴我們，聯邦公開市場委員會（FOMC）不宜過早放寬貨幣政策」。

在聯準會進入12月會議靜默期之前，這是鮑爾最後一次公開發表談話。

截至11月初的會議，聯準會已經連續4次升息75個基點（3碼），隨著數據顯示美國通膨降溫，市場普遍預期聯準會將在12月縮小升息幅度至50個基點，而鮑爾的談話更加鞏固了這個看法。

目前市場認為聯準會在12月升息2碼的可能性高達91%，而再次升息75個基點的可能性僅有9%。

聯準會在其11月會議紀要中即已暗示央行可能很快就會放緩升息步伐。

該會議紀要指出，由於美國經濟已經適應信貸成本提高，以及考量對「過度緊縮」的擔憂升高，聯會決策官員大致同意他們可以縮小升息步伐，以更為慎重的方式收緊政策。放緩步伐可以讓聯邦公開市場委員會（FOMC）更好評估其實現就業最大化與價格穩定這兩大目標的進展。貨幣政策行動會對經濟活動與通膨造成影響，但影響的程度不明，以及效果之後才會顯現出來的滯後性，使央行有需要放緩步伐。而比起關注之後可能採取的升息幅度，更重要的是利率需要升至多高才能降低通膨，以及未來幾個月在調整利率上應謹慎行事。