美國聯準會（Fed）放鴿激勵台股跟進美股勁揚，加權指數今（1）日強彈逾200點、站回「萬五」關卡。其中，觀光類股挾室外口罩令鬆綁、宴席逐桌敬酒禁令取消等復甦題材持續反彈，類股指數放量勁揚3.34％至116.10點，創2018年7月中以來近4年5個月高點。

觀光類股早盤維持逾2％漲幅，領漲盤面類股，以10月底起漲點估算已反彈逾26％。盤面個股中晶華(2707)、燦星旅(2719)、大略-KY(4804)均一度亮燈漲停，其中燦星旅創2014年1月底以來近8年11月高價，晶華則創下2015年7月初以來近7年5個月高價。

雅茗-KY(2726)強彈8.12％至23.3元，寶得利(5301)及天蔥(2740)分別勁揚逾7.5％及7％，興櫃交易的乾杯(1269)勁揚逾6.5％。美食-KY(2723)勁揚7.38％至131元，創去年11月中以來1年高點，王品(2727)穩揚4.75％至165.5元，創去年7月底以來近1年5個月高點。

國境逐步漸進解封，入境上限今日起調升至每周20萬人次、10日起取消上限規定，配合防疫規定逐步鬆綁、室外口罩令今日起鬆綁，均有助來台國際旅客持續回升，帶動雙北飯店住房業務回升。

而因疫情停滯2年的企業尾牙聚餐需求，今年隨著疫情趨穩而復甦，配合因疫情遞延的婚宴需求挹注，以及今日起逐桌敬酒禁令解除，同步帶旺飯店宴會餐飲需求。同時，明年春節連假長達10天，亦同步帶旺圍爐宴及年菜等相關需求，旺季營運增溫可期。