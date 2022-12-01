台北市長柯文哲今為警察局錄影監視器預算但書再槓議會，認爲但書中寫道，若不升級頻寬，就只能裝設100萬畫素攝影機，柯文哲痛批，議會但書就是要逼迫使用3M傳輸速率，更直接點名藍綠議員圖利廠商，「我柯文哲還沒下台，國民黨、民進黨就聯合起來汙錢。」對此藍綠黨團皆炮轟柯P「卸任倒數才放馬後砲，根本是為了2024選舉累積聲量。」

台北市警察局錄影監視系統專用傳輸網路服務費准列4.61億元，議會但書寫下112年警察局設置的錄影監視器，為維護影像品質，符合治安需求，除有3M頻寬需求者，可新增200萬畫素攝影機外，如規畫使用2M頻寬者，則應改為增設100萬畫素攝影機，預算始得動支。

柯文哲今上午大動作召開記者會，直指全北市大部分區域都不需要升級到3M頻寬，且100萬畫素的攝影機要停產了，議會但書就是要逼迫使用3M傳輸速率，明年預算就要多900萬，如果全面更改，一年更要多8600萬。 痛批議會是圖利頻寬商「台智光」，也說出重話表示自己不允許財團勾結議會來詐取國家的錢。

對此民進黨團總召江志銘反批柯文哲，此預算案在10月中旬就政黨協商通過，若柯文哲對預算有意見就該在第一時間來表達意見、譴責，卻在選舉前一周提出覆議案，根本不光明磊落，而大會否決覆議案後，柯P又再說三道四、個人情緒發洩，只不過是在累積2024競選總統的聲量。

而柯文哲強調因預算案已經過法律程序，只好訴諸民意，對此江志銘反駁，訴諸民意早要訴諸，而不是選後才訴諸，並強調在政黨協商時，也有綠營議員拍桌表達反對但書，但是議會採多數決，最後表決出來就要尊重，用藍綠掛勾來罵對所有議員不公平，也沒有替市府沒官員留尊嚴，柯文哲最缺的就是為人處世的厚道。

江認為，柯P不到一個月任期，應該做好市政的交接，這件事情本來就是讓下一屆市長處理，有窒礙難行的地方就讓下一屆市長來執行。

而台北市議會國民黨團書記長秦慧珠也痛批， 柯文哲沒有證據，隨便指控誹謗所有議員，「令人匪夷所思」。

秦表示，柯當了8年市長，卻在下台前才提出問題放馬後炮，那8年到底在幹嘛，在政治、行政責任都沒盡到，把所有責任推給別人，若要參選總統，可能會亂七八糟。秦強調此預算案經層層把關，柯身為市長，過程中都可以處理這個問題，但都沒有處理，最後才提到訴諸民意，非常不及格，覆議不成就汙衊議會，凸顯柯不承擔政治、行政責任，責罵下屬，北市府從上到下不負責任的表現。