FSA天心工業，早期為高級自行車零件的製造商，發源自美國加州的FSA，在全球有3個總部與5座工廠。為了追求不斷的創新和進步，FSA需要加快整體的設計和製作歷程。

FSA選擇引進Markforged的3D列印機Mark Two，Markforged的3D列印機使用Onyx複合式連續纖維來增加強度，因此FSA可以自由地自行設計製作高強度治具，自行設計的治具就能符合複雜多變外型，並利用Markforged快速、高精度的3D列印特性，可在極少的時間內，進行設計製作和測試。使用Onyx材料製作的治具，在和固定零件經過噴砂處理後，保持完好無破損，可以重複使用，大幅減少時間、成本。經由Mark Two使用Onyx材料製作的雷雕治具也能夠直接夾取零件上機台加工，進行自動化雕刻。

OnyX高強度的複合性纖維也適合用來作為零件開模前的打樣、測試，像是後變速器的導輪，就是使用OnyX列印，實現開模前機構驗證，真圓度與光固化機台相比提升許多。