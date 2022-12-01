因應未來不分產業共同代號-從「69XX」之後到「99Xx」可能用罄，證交所近日對外公告編碼原則修訂，明（112）年2月13日起實施，若不分產業共同代號用罄，將回至「11XX」等股票區間可使用股票代號繼續給號。也就是說未來將去除產業別及市場別，不再有專屬產業代號。

證交所此次修正編碼原則，就是將未來股票編碼去除產業別及市場別原則，使現餘股票代號之使用得以活化，並且不用將代號擴充至5號，避免造成市場過大變動。

證交所指出，早年從公司辦理公開發行時，證交所就會依其產業給了專屬股票代號，但因這10多年來電子及生技股這二大版塊上市家數衝高，已出現專屬產業代號區間已不敷使用，因而在多年前就開了「69XX」及「99XX」為「不分產業之共用代號區間」。

證交所說明，按現行股票編碼原則，是以產業類別作為主要原則，如「11XX」區間之股票代碼為水泥類、「12XX」區間之股票代碼為食品類。但早年因電子工業及生技醫療業等大眾產業編碼專屬區間用罄，改以產業共用區間為主，如「69XX」區間。

此外，之前依產業類別編碼易造成傳統產業，如水泥、食品、玻璃陶瓷、造紙及橡膠等產業，預留之編碼數過多，但未來大眾產業共用編碼數可能有用罄之虞的不衡平現象。

為解決上述現象，證交所決定修正編碼原則，未來股票編碼去除產業別及市場別原則，使現餘股票代號之使用得以活化；去除產業別及市場別主要考量現行大眾產業編碼業與其他產業共用之代號區間，且編碼採一碼到底原則，公開發行公司股票給號後更改產業類別或變更股票市場別後，股票代號不再更動，多數股票已無從藉由股票代號辨識所屬產業及市場別。

證交所已於11月29日對外公告編碼原則之修訂，自明年2月13日起實施，實施後將接續現行不分產業之共用代號區間「69XX」往後給號至「99XX」間可用股票代號用罄後，再回至「11XX」股票區間可使用股票代號繼續給號。