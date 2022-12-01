好市多會員每年要續約一次，一名男網友抱怨，會員資格10月到期，但11月27日去續約時，發現會員期限卻只到明年10月，少了一個月讓他覺得很不合理。對此，其他會員表示，這其實沒有錯，因為好市多規定是2個月內屬原卡續約，超過2個月是辦新卡，辦新卡才會重新計算起始日。

這名男網友近日在臉書「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」貼出會員年費1350元的發票，指出會員10月到期後都沒去好市多，直到11月27日至新莊店續約，卻發現有效期限是到2023年10月，而不是11月，直接少掉1個月覺得不合理，質疑應該是以付費當天續約開始算一年，不懂為什麼這樣算。

文PO上網後，資深會員們都直言沒有錯，「二個月內是原卡續約，超過二個月就是重新辦卡，卡片資料要重交，看你要選那一種」、「10月到期你要隔年1月1日續約才能重新算」、「你一定是新會員，好市多是以你本來的辦卡日算起，就算慢來續卡還是一樣，不然它吃啥，逃不了的」。

還有苦主表示，「這我有經驗，前年11/30到期後，因爲很少去，一直想拖到隔年3月再去辦卡，無奈到了隔年1月我想去好市多，就去續卡，但就是以前年11/30起算12個月」。根據好市多官網顯示，會員卡到期後2個月內續約，效期自原到期日起算12個月，2個月以後續約，才是自續約日起算12個月。