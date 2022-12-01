九合一選舉結束，屏東縣長選舉開票爭議卻仍延燒。國民黨今公布屏東投開票所影片，質疑部分投開票所開票前未先公布總領票數、唱票卻未亮票，違法開票規定，批評就連國中、小校內模擬自治市市長選舉，都不會犯這樣離譜的瑕疵與錯誤。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，中選會應該全面徹查屏東開票瑕疵、錯誤，不要擠牙膏式澄清；也應主動保存投開票名冊、選票等證物，啟動驗票，不要讓屏東選舉蒙塵。

此外，洪孟楷也呼籲，全民共同監督屏東開票爭議，歡迎屏東鄉親有當天任何投票開票爭議影片、照片等證據，都提供給國民黨屏東縣長候選人蘇清泉做後續法律訴訟參考。

「沒有真相就沒有屏東縣長」，洪孟楷表示，現在的問題，並不是蘇清泉輸不起，而是民進黨贏得起嗎？中選會必須要啟動驗票機制，國民黨要的是真相，要幫屏東縣民找出真相，而並不只是要翻盤。

洪孟楷質疑，法官出身的民進黨籍屏東縣長當選人周春米願不願意公開支持重新驗票？若目前開票結果領先對手1萬多票都不敢重新驗票，如何消弭民進黨這席縣長是偷來的聲音？重新驗票才能杜悠悠之口，才能讓未來4年縣政推動順利。

國民黨上午舉辦記者會，公布此次九合一選舉屏東縣部分投開票所情形，發生包含開票之前沒有公布總領票人數，唱票過程沒有公開展示選票供在場民眾確認等開票爭議。洪孟楷說，相關作為都然會被質疑有上下調整、做票的嫌疑與空間。

洪孟楷更點名，屏東選委會未要求轄下投開票所依開票作業流程，不只是瑕疵，已經違法，後續應由公正的法院做相關認定，絕不是屏東選委會自己說了算，屏東選委會應該是被調查懲處對象。

國民黨高雄市議員邱于軒表示，國民黨不是輸不起，而是認為如此輕忽、草率面對開票爭議，踐踏台灣民主；今天連確診都沒辦法投票，最神聖開票階段卻如此草率輕忽，這些行為不能被漠視、放縱，才是真正守護台灣民主與價值。

除屏東縣，邱于軒也提到，高雄大寮區當天開票時，某一投開票所她得140票，但主任管理員卻只先記錄40票，之後說失誤後，再加回100票，開票流程沒有按中選會SOP去執行，高雄市選委會對開票過程爭議處理草率、輕忽。

邱于軒說，高雄市投開票所甚至也發生有「先整票、後唱票」，還分段報票等荒謬情形，甚至還有還有身為候選人的里長，在投票過程與與投開票所監票及選務人員聊天等爭議。

邱于軒認為，全民都把爭議攤開出來讓大家檢視，中選會也應說清楚要如何復原相關候選人權益，若輕縱恐影響之後2024年等選舉結果。