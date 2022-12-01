因汪小菲沒付家用費被大S提告，使這段離婚一年的無緣夫妻家務事又登上檯面，最近微博上更傳出疑似張穎穎跟汪小菲的通話錄音檔，其中提到兩人疑似有孩子，汪小菲建議生下來，更提醒對方以後該吃避孕藥，引發軒然大波，外界好奇如此私密的內容到底是誰流出的？對此，名嘴呂文婉在節目上透露，以她的經驗來說，張穎穎的嫌疑最大。

汪小菲和大S去年11月宣布離婚，近日因大S提告，讓汪小菲氣得在網上連發多篇文章攻擊S家，最後閃電發布停戰聲明，而汪小菲和女友張穎穎不顧張蘭反對，近來越來越大方公布戀情，繼先前在朋友圈曬出合影後，近日更在公開的社群網站分享貼臉照片，形同正式認戀。

同時間，網上也流出疑似汪小菲私下的通話音檔，據台灣狗仔葛斯齊透露，音檔其一是汪小菲和其他朋友求助，希望跟張穎穎和好，但其中可聽見汪小菲連飆了許多髒話，讓葛斯齊傻眼，坦言：「很難想像大S曾經嫁過這樣的人」，音檔其二則是疑似汪小菲和張穎穎討論有了孩子該怎麼辦，尺度之大也引發討論。

呂文婉談音檔流出的嫌疑人（14:22起）。（影音／取自高點電視 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

對此，疼子心切的張蘭第一時間揚言要報警，更曬出人在警局前的照片，放話不會放過亂散布謠言者。而呂文婉昨(11/30)在《震震有詞》中表示，汪小菲一家先前認為葛斯齊手上的資料都是大S提供的，但葛斯齊否認，強調是汪小菲身邊的人分享的，「你（汪小菲）連誰出賣你都不知道」，呂文婉說，就她採訪新聞這一、二十年的經驗裡，通常這種有元配、小三、資料外流的事件，「我老實說都是小三自導自演」，希望把事情爆開男方才會處理，「所以我個人覺得，其實張穎穎所謂的嫌疑還滿大的」。