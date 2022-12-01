柯文哲、台北市交通局長陳學台、微笑單車董事長劉麗珠及總經理何友仁共同出席記者會。（李奇叡攝）

台北市YouBike1.0系統將於本月3日停止營運，全面改為YouBike2.0系統，站點更多更便利；而台北市交通局為紀念YouBike帶來的便利性，特別於YouBike第一站「捷運市政府站3號出口」設置「♥️ YouBike」紀念意象，並於今日舉辦YouBike1.0引退記者會，柯文哲、台北市交通局長陳學台、微笑單車董事長劉麗珠及總經理何友仁共同出席，辦理揭幕儀式。

紀念意象揭幕儀式辦理。（李奇叡攝）

柯文哲說，YouBike算是前台北市長郝龍斌的重要政績，他接任後就繼續擴充，達到400站、12000輛的數量，但當時發現一個問題，那就是常有里長要求裝設YouBike站，但很難處理，因為設站要找台電幫忙拉電線，後來才發現求人不如求己，YouBike2.0設站可以不用拉電線，是一個大進步。

堪用的YouBike1.0自行車將贈予學校、原鄉使用。（李奇叡攝）

柯文哲指出，YouBike2.0先選在公館地區設站，針對台大學生試驗，2個月後再debug，而後再花一年半的時間，把台北市12000輛的YouBike1.0，改成1200站、13000輛的YouBike2.0，這是台北市的驕傲，而原有的YouBike1.0將在3日起正式退場，堪用的自行車就轉送予原鄉朋友。

不過柯文哲也說，他有特別告知微笑單車董事長劉麗珠，將來若要改成YouBike3.0，一定要注意系統相容的問題，柱子不能再換，「我這次換柱子真的是滿頭大汗」。

交通局說明，YouBike1.0在台北市服務超過13年，騎乘次數超過2億人次，此次選在YouBike第一站「捷運市政府站3號出口」設置「♥️ YouBike」紀念意象，結合台北市市徽，象徵台北市為YouBike發源地，並保留1組YouBike1.0系統車柱及自動服務機（Kiosk），以及展示YouBike系統建置和營運歷年相關大事紀，供民眾回顧，一同在此處留下YouBike1.0系統與民眾騎乘的共同回憶。

交通局指出，微笑單車公司也在臉書粉絲團「YouBike大台北」舉行抽獎活動，民眾於2022年12月2日至2023年1月2日期間，至YouBike「捷運市政府站（3號出口）」與「♥️ YouBike」紀念意象合照上傳、留言「想對台北YouBike1.0說的話（畢業感言）」，並標註一位朋友，即可有機會獲得YouBike1.0悠遊卡（內含新臺幣500元儲值金）和其他限量好禮。

交通局補充，YouBike1.0系統停止營運後，堪用自行車將辦理移撥及轉贈作業，共1106輛YouBike1.0自行車將提供給北市府相關機關，作為鄰里巡守及學校自行車騎乘安全教育使用，另由台北市原住民委員會協助調查原鄉需求後，將捐贈1300輛YouBike1.0自行車給原鄉繼續使用，讓YouBike1.0自行車退場後可以繼續提供服務。