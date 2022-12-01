不少人外出旅遊會選擇住民宿，一名男網友表示，日前在網路找阿里山住宿，看到照片覺得很漂亮就打電話訂房，豈料到現場才發現民宿正在施工，一晚要價2800元的房間，牆面的水泥沒乾、浴室地上有一大灘疑似尿液的黃色積水，補水泥工具還放在房間門口，現場如工寮般，他氣得要求業者退訂金，並PO上網提醒網友注意。

原PO今（1）日於臉書社團《爆料公社公開版》指出，最近去嘉義阿里山度假，出發前在網路訂房，看照片以為很漂亮，結果到現場才發現民宿正在施工，現場宛如工寮。他說，一晚要價2800元的房間，有一扇門被完全封死、牆面的水泥沒乾、浴室地上有一大灘疑似尿液的黃色積水，還有各種補水泥的工具直接放在房間門口。

浴室地面有大灘積水。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

原PO表示，最荒謬的是打電話訂房間時，民宿管理者說要一次付清，「還好我堅持先給訂金，我跟他說這是詐騙，才把訂金退給我，這一切都太荒謬了，大家一定要知道。」

原PO拍下房間門口的各種補水泥工具。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

圖文曝光後，網友也看傻，「下次訂房記得先看評論」、「民宿很多都很雷」、「這樣也敢出來賺錢」、「工具材料都給你了，就自己蓋想要的夢境吧」、「豪華版工寮」、「工業風變工地風」、「難得出去玩一次，遇到這樣的事，什麼興致都沒了，很懂你的心情」、「現在房間沒有3500元的，我都會懷疑好壞」。

留言中也有人說，「這民宿的Google評論的確不高啊」、「剛才去看了評論，這家民宿過去的評論都不錯，近幾個月開始一直收到一星評論，這中間發生什麼事？經營者換人？裝修收尾沒做好？沒誠實告知客人？」、「從臉書粉專的照片其實看得出環境，下次注意一下」。