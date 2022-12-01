誠品生活(2926)今日宣布東南亞首店「誠品生活吉隆坡」將於12/17正式開幕，今日首度公開空間實景3D圖，長達60米以傳統紅磚砌成的書區「拱牆之城」是一大特色，匯聚英文、繁簡中文、馬來文、日文等多語系書籍，文學與人文類書籍最為可觀，開幕首月即規畫逾30場各式藝文活動。

此外，12/3進駐東區地下街的「誠品生活捷運敦化店」以清新設計、將公共通道與商店門面設計成獨特的「列車窗景」，勾勒出「一窗一世界」的全新體驗。12/17開展東南亞首家旗艦店「誠品生活吉隆坡」後，2023年下半年還有占地規模約1.9萬坪的新店裕隆城全新旗艦大店，以及位於台中市七期核心的特色大店將陸續登場。

誠品生活今日公布3D空間實景圖，以《看不見的城市》為靈感創造四大主題城市，位於探索旅程起點的是「漂浮之城」，彩色懸垂布幔象徵城市中熱鬧、充滿活力的傳統市集，呈現在地美食、居家生活等推薦；長達60米以傳統紅磚砌成的「拱牆之城」融合多種語系書籍，讀者可自由翻閱，也能參加多元豐富的藝文活動。除了將首次在東南亞呈現由書店職人精選的「誠品選書」，店內也細心規劃如客廳般舒適的閱讀空間，款待讀者享受悠閒靜謐的閱讀片刻。還有吉隆坡最溫馨的親子秘境「誠品兒童館」，規劃專屬兒童類選書、暢銷排行榜及每月主題策展，也將定期舉辦說故事等親子活動，邀請大小朋友共享閱讀時光。此外，彷彿陽光灑在水面漣漪命名的「波光之城」，匯集文創設計、在地生活雜貨；「永晝之城」則以極簡明亮長廊，展示時尚潮流設計。

誠品生活文創平台expo，繼2019年前往東京日本橋，這次也首次前進東南亞，攜手台灣在地品牌、原創設計與大馬民眾交流，希望將觀光客必訪的台味體驗帶到吉隆坡。此外，誠品生活expo在台灣也持續積極拓點，即日起也在竹北全新大型影城商場「享平方Shown Square」開展。