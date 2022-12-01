身為準爸爸的KID（林柏昇）2月底宣布與東區妹仔登記結婚，接著在7月公布懷孕喜訊，預產期落在明年1月，面對兒子即將報到，近期是否還有想挑戰的瘋狂事？KID不忘揶揄自己：「暫時不想做其他瘋狂事，因為生小孩已經是件超瘋狂的事了。」
在節目上總是賣力拚搏，現在擁有幸福家庭，38歲的他預告未來絕對會是個瘋狂老爸，「想帶他一起遊山玩水享受生活。」今年邁入尾聲，談及2023年展望，KID期許自己「可以擁有更多時間陪家人」，除了是依舊熱血的狂人，也見證他轉變成溫柔愛家的暖男。
此外，KID日前擔任「全機能暖絨極鋒外套」產品代言人，被問及覺得「瘋狂」這個特質從小時候到現在是否有所改變，他幽默回應：「有改變，從穿衣風格就有差別，以前不愛穿衣服沒想那麼多，現在做任何活動前會因應各種需求考量到穿搭，考慮的會比較周到一點。」表示除了好看，機能性和安全性是第一優先考量。
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