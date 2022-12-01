許多人都引用過金庸武俠小說《倚天屠龍記》中九陽真經的一段話，原文是：「他強由他強，清風拂山岡，他橫任他橫，明月照大江。」

這段話的意思，簡單說就是不要被強大的他人所影響，專注在自己該做的事情上。而T1聯盟打完11月的賽程，當大家看到排在一二名的球隊是臺中太陽以及台灣啤酒英熊，特別是臺中太陽，接連擊敗特攻、獵鷹、以及擁有魔獸的雲豹，應該可以稍微原諒本文的蹩腳標題，向太陽跟台啤兩支隊伍致敬！

職業運動的戰場，向來都是適者生存，除了比銀彈、比眼光，也要比膽識跟出手速度。本季太陽跟台啤相比T1聯盟的其他球團，銀彈相對不足，可是主事者並沒有因此裹足不前，反而勇敢出手也收到好的效果。 太陽在季前一片看衰之下，首先續約伊朗暖男艾倫(Aaron Geramipoor)坐鎮禁區，接著在兩位新洋將陛下(Tony Bishop)以及艾德華(Mike Edwards)表現不如預期時，保留陛下並果斷簽約仕東(Diamond Stone)。稍微谷歌一下就能了解為何仕東貴為上季聯盟得分王，卻沒有獲得台啤續約，但太陽敢揀，除了相信主帥克里斯(Chris Gavina)能壓得住他，最主要也是抓住仕東想回NBA的心理，特別是在對上雲豹一役，克里斯鼓勵仕東對抗魔獸打開未來的機會，也讓球迷看見他全能的身手。而除了對外籍球員有獨到眼光，制服組針對本土球員也悄悄運作跨聯盟交易，以本土內線孫思堯交換高雄鋼鐵人後衛彭俊諺，且據可靠消息來源，太陽仍有其他本土球員交易醞釀中，現在的太陽已經非熱身賽時可相比，實在讓人對汪GM的運籌帷幄佩服不已。

台啤英熊的補強同樣是「快」跟「敢」。開季公布的三洋將，已經Thank you了希克斯(Stephen Hicks)以及哈吉勝(Matt Hodgson)兩位，無縫接軌補進大勝(Branden Dawson)以及愛禮(Cleanthony Early)。特別是原名早哥的愛禮，上一季效力中信特攻時惹出許多風波，兩聯盟許多球隊都對他有興趣，但就怕難以管束而怯步，不過英熊就是敢簽，而且還是火速抵台隨插即用，小哥哥也不負眾望第一場出賽就扮演真英雄助隊擊敗海神。而台啤英熊的補強似乎還沒有結束，跟著愛禮的腳步，據傳台啤也簽下另一位上季效力特攻的洋將伊布(Prince Ibeh)，而後續還有什麼動作，大家繼續觀察。

本週T1賽事，排名前四名的隊伍：太陽、台啤、海神、特攻將正面交鋒，前段班卡位戰也將更加白熱化。三連勝的臺中太陽氣勢正旺，不過對上王者全家海神，能否延續連勝再度扮演強隊殺手？二連敗的中信特攻對上台啤英熊也將上演小哥哥愛禮打老東家戲碼，而銀河戰隊中信特攻又能否走出連敗陰霾呢？另外桃園雲豹的魔獸動態同樣吸引球迷目光，本季第一次造訪高雄巨蛋，魔獸有沒有可能提前傷癒復出，征服另一座一萬五千名球迷的場館？讓我們一起鎖定本週T1精彩的比賽吧！