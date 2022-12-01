iPhone手機深受果粉喜愛，但要小心的是，iPhone內建的「重要位置」功能會記錄用戶所去的地點、時間，讓人有隱私權受損的疑慮。抖音帳號「人威說機」也曾發布影片分享這是「iPhone最危險功能」，直呼如果不了解，「你怎麼死的都不知道」。

iPhone儲存「重要位置」的功能，主要用於提升使用者平常的使用體驗，例如可以藉此了解你的通勤習慣，能方便設定相關旅程提醒等。至於這項功能是安全的嗎？蘋果官網資訊則顯示，這些重要位置將被加密，位置不會上傳至iCloud，裝置間也並不會共享該資訊，並且只有蘋果公司可以讀取。

但如果使用者介意位置被存取，建議可以透過以下步驟搜尋並刪除位置紀錄，關閉方式只要「點選設定>隱私權與安全性>定位服務>系統服務>重要位置>點選清除歷程紀錄>關閉重要位置」。

網友看法則不一，有人認同說這功能在女友查勤的時候「會死得很慘」；但也有人說，這功能具有保護作用，比方萬一發生危險的時候，親朋好友可以透過定位方式找到你。