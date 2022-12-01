高雄市立圖書館為了匯集台灣創作者的創造力，舉辦「出版媒合會」，讓獲得好繪芽獎的3位得獎者可以與在場的11間出版社做媒合，再透過好繪芽計畫，共同出版繪本。從11月初開始，3位得獎者已成功與出版社做媒合，未來將會出版富有台灣創造力的繪本。

媒合會現場讓好繪芽3位得獎者分享繪本的創作概念，現場也有11間出版社到場聆聽，會後出版社提供出版計畫書給得獎者參考，得獎者可以自行選擇想要合作的出版社，而高市圖也成為媒合雙方的最佳靠山。

出版社及創作者紛紛表示「好繪芽獎」是台灣難得的繪本獎項，透過媒合出版社讓專業的編輯協助創作者順利接軌市場、延續創作能量，更藉出版產業的通路與推廣提升作品能見度，非常羨慕高雄有如此有熱情與專業的圖書館。

目前3位得獎者的媒合結果已塵埃落定，玉米辰（陳旻昱）的《若是咧送批》繪本將由「玉山社」出版；陳潤芃的《街上的汪先生》則是媒合「SiLoo是路故事」出版；游爲淳的《健忘的汪達奶奶》繪本會與「遠流出版」合作出版。

高市圖代理館長林奕成表示，第一屆好繪芽獎3案得獎提案順利覓得良緣，在出版社的協力下，順利出版並有版權外譯、入選國際獎項與延伸系列套書等佳績，如今第二屆得獎作品出爐，多元的議題也讓後續發展精彩可期，相信在產業的連結下，可以再為台灣豐厚更多繪本閱讀，為讀者帶來圖像森林。