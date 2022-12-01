據米倫機器人公司（Milrem Robotics）和德國軍工巨擎克勞斯－瑪菲・韋格曼公司（KMW）宣佈，他們已經簽署了一份合約，向烏克蘭提供14輛THeMIS無人地面車輛（UGV）。在這14輛車中的7輛將被配置為傷員撤離（CASEVAC），並計劃於今年年底前交付。

柴油電混合的THeMIS可以就各種不同的任務類型，來進行多樣化的配置。（YouTube）

據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）11月29報導，另外7輛將於2023年第二季度交付，將被配置為路線清理角色，打擊地雷和簡易爆炸裝置（IED），使用法國製造商CNIM Systèmes Industriels設計的搭載設備。

Ukraine - @MilremR Robotics will deliver 14 THeMIS #UGV s to #Ukraine in cooperation with KMW

Including 7 delivered in the 2nd quarter of 2023 for route clearance, with payloads from the French group @CNIM_Group

And 7 others for casualty evacuation (CASEVAC)

Credits: CNIM pic.twitter.com/3GhoYS3zVm — FdeStV (@Marsattaqueblog) November 29, 2022

這項工作是由德國國防部資助的。今年早些時候，米倫機器人公司向一個烏克蘭慈善組織交付了一台傷員撤離用的THeMIS。柴油電混合的THeMIS可以就各種不同的任務類型，來進行多樣化的配置，以支援已經跳下運兵車或是步兵戰鬥車後，徒步作戰的部隊，採用開放式結構的多任務無人地面車輛，使其能夠被配置為各種角色，包括後勤、傷員後撤、火力支援、爆裂物處理和偵察。

例如其中一種配置，它可以擔任步兵小隊武器彈藥和裝備的機械駝獸（騾子），至於在第二種配置中，它則能搭載遠端遙控武器平台，為部隊提供掩護和重火力，也可以當作火力支援武器的機動載台（如：迫擊砲）或是偵蒐配置。

這套系統先前曾部署到非洲馬利的新月形沙丘行動（Operation Barkhane）參與法國的平叛行動，並使其成為這一種尺寸級別中，第一個投入作戰的無人地面車輛，在部署期間，THeMIS總共執行了330多個小時的任務，期間它在崎嶇的地形條件下，在接近攝氏50度的環境下，行進了1200公里。

More on MILREM's Themis UGV in Mali pic.twitter.com/gjtzIrHLdK — Samuel Bendett (@SamBendett) September 26, 2019

此外，THeMIS UGV是16個國家不同計劃的一部分，包括8個北約成員國。愛沙尼亞、法國、德國、荷蘭、挪威、西班牙、英國和美國。