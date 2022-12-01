搶攻節慶餐飲商機，寒舍艾麗酒店推出「幻雪耶禮」聖誕餐飲與慈善捐款活動。La Farfalla義式餐廳自12月23日晚餐至12月25日午晚餐餐期，推出半自助式饗宴每位2,680元+10％，且可以優惠價600元+10％加點聖誕特調兩杯。單筆消費滿6,000元以上，贈送巧克力禮盒乙組。The Terrace大廳酒吧同步推出「聖誕紅趴」聖誕調酒2小時無限暢飲活動，賓客穿著紅色的服飾配件，獨享雙人打卡價1,999元+10％，再贈主廚特製炸物拼盤乙份。此外，12月23日與24日晚間更邀請Live樂團現場演唱。

寒舍艾麗La Farfalla義式餐廳的聖誕節半自助式義國大餐，賓客任選一款主菜，搭配無限享用的開胃菜、沙拉、火腿起司、湯品及甜點等。肉食控首選主菜「美國精選牛小排5盎司」特以低溫舒肥方式烹調，透過熱度讓肉慢慢熟成軟嫩，再微煎表面營造外酥內嫩口感，輕淋上以巴薩米克醋與紅酒慢熬的醬汁，佐搭香煎的生食級北海道干貝、季節時蔬與馬鈴薯泥，感受極致風味。海鮮控必嚐主菜「香煎石斑魚菲力」，將肉質Q彈的石斑魚煎至表皮酥脆後入爐烘烤，淋上以螃蟹與蔬菜小火熬煮的蟹味奶油醬汁，佐搭柔嫩北海道干貝、鮮蔬及馬鈴薯泥一起享用。

自助沙拉吧餐檯推薦「海鮮沙拉」、「地中海風味醃漬鯛魚片」、「章魚番紅花馬鈴薯沙拉」、「燻鴨胸蜜桃沙拉」，以及「火腿蘑菇義式烘蛋」、「炙煎美國牛肉薄片」等義國傳統菜餚。甜點餐檯則獻上繽紛聖誕樹外型的「海鹽巧克力櫻桃慕斯」、粉紅聖誕帽造型「草莓檸檬優格」及「聖誕水果磅蛋糕」等糕點。

寒舍艾麗The Terrace大廳酒吧調酒師以聖誕元素為發想，特別設計四款聖誕創意調酒。宛若雪精靈般亮眼的「雪國」，馬丁尼杯身輕沾糖粉營造下雪情境，淺啜一口，柑橘果香氣韻輕躍舌尖。「雪白聖誕」以白可可利口酒浪漫呈現雪白大地，點綴的莓果粒與薄荷葉象徵聖誕紅花卉，傳達出濃厚節慶氛圍感。印入眼簾的草綠色「聖誕樹」調酒，以浸漬烏龍茶的蘭姆酒為基底，輕透出哈密瓜與蘋果優雅果香。綻放耀眼紅采光芒的「聖樹野莓」，草本風味的琴酒與莓果利口酒揉合出甜美酒韻。

寒舍艾麗延續寒舍集團慈善公益傳統，今年再次偕同「台灣導盲犬協會」一同舉辦「點亮希望．讓愛分享」捐款活動。十二月份期間於館內設置慈善捐款箱，同時延續去年的「百元樂捐換娃娃」活動，捐款百元即可獲得可愛導盲犬娃娃磁鐵乙個，鼓勵賓客與員工透過實質金錢捐助，得以培訓更多導盲犬隻，成為視障朋友們的眼睛，溫柔守護更多生命。

【禁止酒駕，飲酒過量有害健康】