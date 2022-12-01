迎接草莓季，萌度爆表的「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」再度與7-ELEVEN合作，即日起推出兩款聯名草莓點心，包括「草莓牛奶棒」及「草莓蛋糕捲」。此外，台灣高鐵同時推出4款新包裝600ml瓶裝水，以及「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」彩繪列車模型，限量300組，售完為止。

台灣高鐵表示，「草莓牛奶棒」每份售價35元，為暢銷品「牛奶我最棒」延伸，另添加台灣本土草莓果肉，細緻攪拌，淡雅草莓風味令人齒頰留香。「草莓蛋糕捲」每份售價39元，柔軟戚風蛋糕搭配草莓奶油霜及法國果泥草莓醬，滋味香甜造型可愛。兩款聯名點心全台逾6,500間7-ELEVEN門市均有販售。

台灣高鐵持續與台鹽海洋鹼性離子水合作，特別推出600ml包裝聯名瓶裝水，本次共設計4種新造型，於家樂福、愛買、大潤發量販通路販售，除單瓶外更提供箱購，每箱24瓶、售價600元。另PChome 24h購物及高鐵站內7-ELEVEN則提供420ml的聯名瓶裝水。

此外，本次限量上市的「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」彩繪列車模型，依據2019年11月首發的彩繪列車設計，使用車號TR34的模型，於日本生產完成來台，經專業後製成為獨特的彩繪列車限定珍藏版，精彩呈現每節車廂細膩可愛逗趣的圖案，質感精緻。

本款彩繪列車限定珍藏版模型，搭配9款嚴選聯名商品組合，每組售價25,000元，限量300組，1日開賣，僅在東方模型店及PChome 24h購物販售，預計當日完售。

台灣高鐵自2019年推出「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品，持續創造波段話題，各項聯名商品目前持續熱銷中。據悉，自雙方合作以來，周邊商品累計銷售金額已突破5,000萬元。