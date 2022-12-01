蘆竹警掃蕩天九牌賭場 北市刑大刑警遭逮辯「佈線」

地下匯兌集團主嫌郭哲敏引發檢警「招待所之亂」，警政署長黃明昭選後立即召集各警察機關的督察長開會，要求針對所有風紀案，務必「破除情面、追究到底」，若有縣市局長、督察長被發現徇私、沒積極查案，都列「職務調整」參考。未料言猶在耳，桃園蘆竹分局30日凌晨破獲一起大型天九牌職業賭場，當場逮捕一名台北市刑大偵查佐，但該名刑警聲稱去「佈線」，目前全案仍在偵辦釐清，是否涉及重大風紀。

根據了解，蘆竹分局日前接獲線報，轄內有業主經營職業大賭場，於是開始展開調查，經過多日來的埋伏與監控後，發現該民宅深夜出入分子複雜，在長達一週伏藏樹叢、吹風淋雨的辛苦監控後，終於掌握證據，並向桃園地方法院請得搜索票。

蘆竹警方破獲由43歲陳姓男子所經營的天九牌職業大賭場，現場共查扣了賭具天九牌1副、賭資新臺幣9萬7仟餘元以及高達25萬餘元的籌碼。(戴志揚翻攝)

桃園市政府警察局靖紀小組與蘆竹分局於凌晨3時許，出動30名警力一舉攻入五青路上一處偏僻的民宅內，當場查獲由43歲陳姓男子所經營的天九牌職業大賭場，現場共查扣了賭具天九牌1副、賭資新臺幣9萬7仟餘元以及高達25萬餘元的籌碼。

但警方在清查賭客身分時，意外發現一名台北市刑大刑警也在內，但該名刑警否認參與聚賭，澄清自己是在凌晨一時許，進入賭場進行佈線，未料卻遭到逮捕。警方立即通知台北市警局及刑警大隊，北市警也已派督察調查當中。

據了解，陳姓男子選在蘆竹區與大園區轄區交界之處，租下這間民宅經營賭場，並且以為在選舉過後，警察勤務應該會較為鬆懈，只是沒想到，警察維護治安的決心沒有空窗期，即使陳嫌另在屋外裝設了大量監視攝影鏡頭，並且對準了屋外每個死角，想要達到全面監視的效果，以躲避警方查緝，但是員警埋伏在樹叢中，從監視器螢幕上，根本無法查覺認出。而現場逮獲的63名男女賭客中，年齡層介於31至69歲之間，最後也全都依違反社會秩序維護法進行裁處。

全案於調查完畢後，陳姓男子及工作人員共5人依賭博罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，另63名賭客則依社會秩序維護法進行裁處。蘆竹分局呼籲，賭博之害猛於虎，請遠離賭博，切勿沉迷，最後淪為賭博的犧牲品。