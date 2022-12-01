李明川正在裝潢中的新家，近來很喜愛的大理石。（李明川提供）

造型師李明川8月份在北投買70坪的房子，計劃將30年老宅重新翻修，改造前拍成開箱影片放在「李明川在這啦」YT頻道，點擊率竟是他過往介紹彩妝、料理等影片的50倍，還因而接到高雄的建商邀請，以「時尚大使」身份為新建案點燈、啟售，李明川說：「帶消費者去預售屋，現場就有人下訂，感覺很新鮮。」

李明川白手起家，坐擁3房產，也為家人還清債務。今年8月，他在北投山上買下70坪的房子，喜歡開車的他，享受工作結束後開車回家，離群索居、又能從家中遠眺市區風景的愜意。他半開玩笑說：「從小家境不好，沒有住過這麼大的房子，挑選傢俱的比例尺都放大了，讓我有點緊張。」

1個多月前，他在「李明川在這啦」YT頻道開箱這間擁有4房兩廳三衛的樓中樓，獲得熱烈迴響，在FB的影片也吸引30萬人觀看，讓他重新思考：「我原本就對房地產很有興趣，之前不想公開講是怕被說炫耀，這次跟大家分享新房，才發現原來這麼多人喜歡聽我講這些事情。」

影片上架後，吸引越來越多節目、廠商邀請李明川談買屋和裝潢，他笑稱過去有接「工地秀」，但都是到建案現場教民眾插花、分享life style（流行趨勢）等工作內容，前陣子宛如化身「房仲」到高雄帶客看屋，陪著參觀樣品屋的消費者，建議他們層板的高度該如何放，才能呼應沙發距離、看電視的視線才會更舒適⋯⋯等等，「這些都是從我的經驗去分享，我也從過程中學到不少。」

李明川說：「每個人生階段會有不同的追求，現在對我來說最重要的是讓自己的生活更舒服、更自在，每天回家看著窗外就是大自然，『處處都是景』帶給我的心曠神怡，就覺得辛苦是值得的。」這個由他親任「全能住宅改造王」的過程，都會在「李明川在這啦」頻道的「川川居家教室」持續和大家分享。