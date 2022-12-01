「登山女神」曾格爾10月聲稱打破女性無氧登山紀錄，不過卻被質疑紀錄造假，面對外界指控，她先是出示登頂證書自清，昨(30日)更發聲明揚言提告，對此，曾與她隔空交戰多次的律師李怡貞，稍早發文嗆聲：「真心歡迎來告」。

曾格爾對於被外界質疑紀錄造假，先是出示登頂證書自清「希望不要有不實指控與揣測」，不過眼見風波未平息，昨(30日)發聲明表示於10月4日登頂Manaslu，也已經公開照片、影片、GPS航跡證明並未造假，未料仍有部分網友惡意曲解，散佈不實言論，導致名譽嚴重受損，如今已至警局提出妨害名譽之告訴、捍衛名譽，請有心人謹言慎行。

知名律師李怡貞稍早轉貼「絞肉機女神」列出的《豪洨大事記》，表示知道不少人已厭煩她的粉專變成曾格爾頻道，對此，她強調並非玻璃心，也非看不慣介入婚姻還裝無辜的臭蟲，主要是覺得台灣法律對於詐騙集團「過於優待」，像是手上有著鉅額詐騙案件，只要庭期一開再開，就會發現施詐者不斷裝可憐，其實早把身家脫產，即便被判有期徒刑，還是能繼續上訴，依舊能花著騙來的錢，過著養尊處優的日子，只要開庭時再裝可憐就好。

李怡貞強調唯一能做的，就是用大眾能接受的方式傳達理念，雖未曾說曾格爾是詐騙，但是她確實一路走偏門，甚至打著台灣之光，代表社會公益募資，眼見世界上還有非常多曾格爾存在，讓她撂下狠話：「你可以選擇比照辦理，可是就要賭會不會遇到一個李怡貞，衰小的就會遇到絞肉機」，接著更在留言區貼上新聞連結，揚言「真心歡迎來告」。