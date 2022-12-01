世新大學性別所傳出要被校方停招，教育部長潘文忠今天表示，大學系所停招，要教育部核定才算。目前世新性別所停招只是在討論階段，如果這個所在經營上有困難，教育部將提供資源協助他們度過。

目前全國僅有高雄師範大學、高雄醫學大學及世新大學是等3校設有性別研究所，每年分別招生16人、12人及11人，培育出來的性別教育人才其實很少。現在傳出世新大學傳出將關閉性別所，所上老師透露，停招原因在於本學年私立學校招生均欠佳，為降低辦學成本，校方欲關閉「不賺錢」的獨立所。

立法院教育及文化委員會今天審查《國民教育法修正草案》，立委陳秀寶、王婉諭及賴品妤皆要求教育部不能輕易讓世新大學性別研究所關閉，以免影響到國內性別教育人才的培育。

陳秀寶質詢指出，12年國教已融入性別教育，非常需要相關人才，現在國內僅有3所大學設有性別研究所，如果世新性別所又退出，那每年只能培育不到30個相關人才，實在太少，台灣的性別研究陷入可有可無的狀況。

潘文忠回應，教育部得知世新大學打算關閉性別研究所後，已由高教司長朱俊彰和世新校長陳清河聯絡，校方表示目前此案還在討論過程，還沒有提到校務會議討論。

潘文忠指出，性別平權教育是普世價值，針對國內這些少數的研究所，會以更大力量支持，世新大學性別所如果真的停招，也要教育部核定才算。

潘文忠說，世新大學在討論是否要關閉性別研究所，但這個所是老牌研究所、招生狀況也不錯，教育部將了解他們辦學遇到什麼困難，並在政策及資源上給予全力支持。