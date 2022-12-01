豪宅市場興起後，隨之而來的物業管理、個人管家、專業保全等職缺，也熱門非常。一名網友分享，他朋友擔任豪宅保全，月薪約4萬5000元，家裡並不富裕，但「每任女友都超正」，到底什麼條件能讓眾人已羨慕？

「身材像彭于晏拍《翻滾吧！男孩》那樣」，原PO表示，他朋友不僅身材好，外型更神似林志玲老公Akira，今年32歲，在豪宅擔任保全，月薪4萬5000元。

友人薪水不算特別高，歷任女友卻超正，有百貨公司櫃姐、留學回來的富家女，每一個都很漂亮，且女友三觀正常、待人有禮，85分起跳。

原PO補充，朋友身高182公分，英文程度極佳，多益考900多分，條件這麼好照理說能找到更不錯的工作，為何選保全？對方直言不想扛壓力，「如果從事有壓力的工作，下班後就不會想去健身或學其他東西了」。

文章曝光後，網友虧「條件聽起來沒很差啊！搞不好家裡有房子、土地」、「高富帥或風趣，這4條件只要中2個，妹子殺爆」、「182公分、身材彭于晏、長相Akira，PR值99」、「你不知道豪宅保全都要嚴選嗎？女友正有什麼大驚小怪」。