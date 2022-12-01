南韓36歲知名男星金賢重，2014年因被崔姓前女友指控家暴、導致她不斷懷孕又流產，雙方官司纏訟多年，金賢重的名聲也一夕間跌入谷底，但這段期間女方還是生下兩人的兒子，而金賢重則是走過低潮於今年初與圈外女友結婚，並在10月喜迎兒子的誕生。但沒想到，日前他卻遭到媒體爆料，7年來從沒看過與前女友生的小孩，更沒有支付扶養費，再度引發爭議。對此，金賢重也透過經紀公司否認指控，並公開真相。

金賢重近日登上親子節目分享當爸的心得，卻遭網友砲轟他完全忘記「大兒子」，隨後資深娛樂記者李鎮浩變在他的YouTube頻道上爆料，金賢重的崔姓前女友接受採訪時透露，金賢重7年來從沒主動提出要看孩子，也沒付過半毛錢，直到去年為了將每個月200萬韓幣（約新台幣4.7萬元台幣）的扶養費，降低至160萬元韓幣（約新台幣3.7萬元）才要求見面。

對此，金賢重隨後也透過經紀公司出面否認爆料，表示對方顛倒事件的先後順序，巧妙的扭曲事實。他首先解釋，當初會做親子鑑定，是因當時兩人並不是婚姻關係，因此得先取的法律上的父子關係，他才能爭取探視權及扶養權。而為何到兒子7歲後才見面，是因為他與崔女之間的官司纏訟多年，直到2020年11月法院才判定崔女毀損名譽，遭判賠刑事500萬韓幣（約新台幣11.7萬元）以及民事1億韓幣（約新台幣234.8萬元）賠償金，官司才告一段落，而這段期間金賢重因沒有探視權，即使想見面也無法見到兒子。

另外，關於扶養費的部分，崔女一開始要求每個月500萬韓幣（約新台幣11.7萬元），經過法院調解暫定為200萬韓幣，但崔女仍不斷調高金額，要求金賢重提出財產及財力證明，而最終法院判定金賢重每個月支付160萬韓幣即可，但崔女卻扭曲事實，因此金賢重也不忍了嚴厲反擊。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。