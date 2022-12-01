美國10月通膨下滑，聯準會（Fed）鷹派升息預期放緩腳步，強勢美元應聲回落，加上歐洲企業獲利和經濟數據展現韌性，歐洲非投資級債基金11月表現最佳，新興市場債也緊跟在後，表現普遍亮眼，後市大陸防疫措施鬆綁，有助修復新興市場投資信心，帶動新興強勢貨幣和當地貨幣債基金績效可期。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，隨觸發通膨因素，從能源轉向房市與薪資等因子，預期即使通膨可能在供給面瓶頸緩解後觸頂，但相較於過去的經濟循環，這波物價仍將處於相對高檔，使得通膨前景仍具挑戰。

當前多數央行以對抗通膨為唯一目標，並接受為抑制通膨，可能帶來的經濟負面影響，雖然面對政策快速收緊，使風險性資產承壓，預期一旦緊縮政策有所緩解，股債資產負相關性將回復正常化，債券可望重拾抵禦風險功能。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽指出，隨市場預期利率朝高峰值靠近，將開啟明年債市的多頭行情，預估明年通膨雖會滑落，但很難快速降至2％目標內，因此利率恐仍將維持在高檔一段時間。

美國經濟陷入輕度衰退的風險提高，建議債市配置可靠攏投資級債，以防禦經濟風險，且短期內仍以低存續期間債券，管控利率風險為宜。