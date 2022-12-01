張雲林縣長張麗善選後不停歇，為讓縣府1級主管更接近在地產業，了解綠色典範工業區推動及ESG企業永續發展等議題，1日率縣府團隊到斗六市誌懋公司進行企業參訪及主管見學，並針對聯合國17項永續發展目標SDGs展開交流，與企業共同朝最終目標「2050淨零碳排」前進。

張麗善於2020年12月宣布「啟動SDGs在雲林」推動永續發展，雲林縣政府便持續關注永續發展議題，近幾年因為疫情與全球氣候變遷等因素，大家開始思考如何與自然環境共存，公部門亦積極與企業溝通合作，討論追求企業發展之餘如何保護地球，以達到永續經營目標。

張麗善表示，縣府團隊遵循聯合國17項永續發展目標SDGs，讓永續發展成為府內共通的語言，並致力將政策規畫及推動接軌永續目標。面對氣候變遷，沒有人能置身事外，縣府今年初正式成立專案辦公室，並定期召開永續發展推動委員會等會議，同時遵循中央目標，訂立具地方特色的減碳路徑。

此次縣府與企業交流會中，由縣計畫處處長李明岳簡報縣政府永續減碳輔導作為的經驗分享，誌懋公司則由董事長蘇振毅分享綠色典範工業區推動，以及ESG企業永續發展心得。後續除遵循既定路徑朝最終目標「2050淨零碳排」前進，也將參照國內政策及國際趨勢，建構包容、安全、韌性的永續城市。

雲林縣政府指出，誌懋公司是1家專業的木地板製造商，2007年蘇振毅董事長為實現回鄉服務理想，於雲林科技工業區興建全新的廠辦合一生產總部，今年11月榮獲經濟部頒發出口績優企業的奧斯卡獎「第25屆小巨人獎」與「2022MIT台灣精選獎」2項殊榮，為雲林爭光。