KID表示生命中已經不能沒有Rita。（嬰兒與母親提供）

KID（林柏昇）與東區妹仔Rita在今年年初結婚，更將於明年一月迎接兒子「小野人」的誕生，近日2人接受雜誌訪問，透露婚後接受健康檢查時，意外發現Rita有巧克力囊腫，經過討論，決定先凍卵，最後藉由試管嬰兒療程，成功懷孕晉升為準爸媽。

KID一改過去搞笑模樣，深情地向老婆告白「感謝老天送我的完美禮物」，十分呵護這份得來不易的幸福，2人更透露從交往到結婚這2年多來，都不曾吵架過；KID透露2人是在朋友的聚會中相識、相戀，當時KID正在當兵，「我老婆是非常幽默風趣的人，雖然她外表看起來酷酷的，但她很會逗我開心，而且超級貼心，相處起來，我不必一味討女生歡心，我們是以結婚為前提在交往，從小獨立慣了的我，很珍惜並享受著被照顧的感覺。」

Rita表示因為2人相差10歲年紀，所以相當欣賞KID散發出的穩重魅力，「剛認識他時，我就很喜歡參加他跟朋友的聚會，當時他跟同齡朋友都有穩定的工作，處於很成熟有深度的狀態，我都笑稱他是企業家，跟螢幕上的瘋面仔差很大。」在對的時間點遇上對的人，讓2人更篤定，未來的幸福藍圖中，必須彼此依偎相伴。

KID表示在遇上Rita之前，「家」的歸屬感對他而言是得來不易的，「以前的我很努力工作賺錢，很大部分原因是為了家人」，因爸爸曾迷失自我欠下債務，母親也是再傳統不過的花蓮媽媽，讓KID從小就知道凡事必須靠自己，打工賺學費、生活費，在演藝圈存了20年的錢，除了替父親償債，也在花蓮買下人生的第一棟透天厝，只為了讓爸媽不必再寄人籬下，一家人終於有了定錨的棲身之所。

談到家人，KID表示，「我爸算是浪子回頭，曾經有好長一段時間，我把他當成最熟悉的陌生人，有時還會硬碰硬；但現在的他不賭了、也不吃檳榔了，連菸都很少抽了，我自己也快當爸爸了，心中早就原諒他、放下了，有這段人生經歷，我希望將來我可以是個好爸爸。」懂得把挫折轉化為改變的勇氣，是KID從男孩蛻變成男人的第一步。

日前，KID跟著《綜藝玩很大》騎重機環島，Rita偷偷帶著雙方爸媽到終點站花蓮等待，KID驚喜之餘更是暖到心裡，直誇：「我老婆最厲害的地方就在於她可以把家組合在一起，我的生命裡已經不能沒有她」。

面對五光十色的演藝圈，KID始終清楚自己的目標與方向。「大家覺得我瘋瘋癲癲的，但說實話，我還真沒有迷失過ㄟ。」KID自嘲，從小到大，父母忙於求溫飽，根本顧不上孩子的教養與教育，「很多事情都是靠我自己去闖、去體會的，但我好像天生帶有趨吉避凶雷達，會自然而然靠近比較好的人，這部分我心裡是有一把尺的，否則應該很容易被帶壞吧！」

他說，和吳宗憲一起主持《綜藝玩很大》，面對演藝圈前輩的身教言教，對他而言最好的學習榜樣，「以前的我是會有起床氣的人，但身為外景節目主持人，容不得你有這樣的脾氣」，他提到有次和吳宗憲一起出外景，大夥趁錄影空檔在遊覽車上補眠時，突然有位民眾衝上車，大力拍打吳宗憲嚷著要合照。

突發的狀況讓所有工作人員倒吸一口氣，沒想到被嚇醒的吳宗憲卻一秒回神，在助理出面阻擋前，完成了民眾的合影願望」，吳宗憲事後只告訴KID，「這些觀眾可能一輩子只見到你一次，但這一次可能是他人生中最快樂的一天，我們身為藝人能被這樣喜歡著，要懂得珍惜。」