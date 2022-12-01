阿根廷在小組賽最終戰以2比0擊敗波蘭，成功以C組第一位置出線，16強淘汰賽將碰上澳洲，陣中球星梅西（Lionel Messi）在比賽中操刀12碼罰球失利，這次12碼失手這也讓他寫下一項囧紀錄，賽後談到沒能助隊先馳得點，梅西坦言感到生氣，但球隊在他發生失誤後卻變得更強大。

比賽第35分鐘，阿根廷終於找到突破機會，阿瓦雷茲（Julián Álvarez）左路傳中，來到禁區爭點的梅西卻遭波蘭門將施薛斯尼（Wojciech Szczęsny）一拳擊中臉部，主裁判觀看VAR後認定為阿根廷的12碼罰球，由梅西親自操刀，結果卻被施薛斯尼擋下。

梅西生涯共有31次12碼罰球失利，2018年俄羅斯世界盃小組賽對戰冰島時，他也曾錯失大好機會，導致阿根廷以和局作收，4年後他又錯過助隊先馳得點的機會，他懊惱的怒咬自己手指，這也讓他成為1966年以來，第2位在世界盃兩度操刀12碼罰球失敗的球員，前一人是迦納名將吉安（Asamoah Gyan）。

好在下半場阿利斯特（Alexis Mac Allister）的進球打破僵局，阿瓦雷茲再補上一腳擴大領先，「藍白軍團」連5屆挺進16強，以分組第一晉級，避開直接在16強淘汰賽直接強碰衛冕軍法國，波蘭則是因比較淨勝球擠掉墨西哥，以分組第2晉級。

在爆冷輸掉小組賽首戰後，阿根廷就陷入退無可退的絕境，後來「藍白軍團」連過2關，成功從小組賽出線，但賽後他們並沒有過多慶祝。梅西說：「我們必須要保持冷靜，一場一場踢下去，現在世界盃的下一階段即將開始，希望我們能繼續保持今天的狀態。」

下一戰阿根廷將碰上「袋鼠軍團」，梅西說：「對澳洲的比賽將會非常艱難，每隊都有機會勝出，我們必須要像往常一樣以最好方式準備比賽。」