韓國新出爐的經濟數據好壞參半，不過首爾地鐵的罷工行動，只持續一天就宣告落幕，也激勵韓股開高並一度衝破2500點大關。近中午時，受到獲利回吐賣壓影響，大盤逐漸向平盤靠攏，目前在2,476.01點，只小漲3.48點或0.14%。同時，韓元也走升。

韓國政府表示，因全球經濟成長趨緩，加上大卡車司機罷工造成物流中斷，當地十一月出口連續兩個月年增率下滑，且比十月的減幅要大。同時，在全球能源價格仍處於高檔之下，已連續第八個月出現貿易赤字。

至於經濟成長方面，雖然身處利率大增以及出口趨緩的大環境中，韓國七到九月GDP經調整後還是季增0.3%，跟預估值一樣並沒有更差。不過，優於一年前同期0.2%的上季GDP，還是較第二季0.7%明顯較小。

受到美國費城半導體大漲激勵，三星電子漲約1%，SK海力士也漲0.35%。但韓國大卡車司機的罷工還在持續下，樂金化學跌1.2%，韓國最大貨櫃船公司HMM更是大跌超過2%。

韓元兌一美元在1,303.8價位附近，韓元升值15元。