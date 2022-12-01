聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在公開談話中表明央行最快可能於12月放緩升息步伐，隔夜美股全面大漲，道瓊指數重返牛市，標普500指數漲逾3%，那斯達克指數漲4.4%，晶片股雲集的費城半導體指數飆升近6%，反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數更飆漲9.62%，受此激勵，周四香港恆生指數開漲2.48%，一度收復19000點大關，惟目前漲幅收斂至1.3%，報18838.39點。國企股漲0.85%，暫報6428.64點。

恆生科技股指數漲1.76%，小鵬汽車漲近15%，表現最強；其次為明源雲、蔚來和萬國數據漲幅都超過8%。

那斯達克金龍中國指數隔夜飆漲9.62%，因中國政府鬆綁部分地區的封控措施，以及中國國務院副總理孫春蘭表示，現在新冠病毒的致病性已經減弱，疫情防控面臨新形勢，暗示官方立場或許有所軟化。受惠於市場看好聯準會政策轉向以及風險偏好回溫，該指數11月收漲42%，創下史上最大單月漲幅，市值暴增約2,050億美元。

多檔生醫股逆勢走跌，石藥急挫10.5%，中生製藥跌4.2%，信達生物跌4.6%。

貝殼上季由虧轉盈，股價上漲8.7%。

匯控開高走低，目前跌0.6%。由於疫情期間分行人流銳減與網路銀行服務普及，匯豐銀行明年擬關閉在英國的114家分行以削減成本。此外彭博報導，匯豐打算出售在紐西蘭的業務。