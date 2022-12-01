花漾少女重度脊椎側彎，AR擴增實境手術還她美麗背影。

27歲蔡姓美眉因脊椎側彎58度，背部右肩突出一塊，不但讓她經常腰酸背痛，還自卑到不敢穿貼身衣物，11月7日接受台中榮總醫院神經外科團隊用擴增實境（Augmented Reality AR）眼鏡搭配術中導航技術的脊椎側彎矯正手術，還她美麗背影，更拉長了身高3.7公分，這也是全台首例以AR眼鏡投射虛實混合脊椎手術。

根據統計台灣有20萬人有脊椎側彎困擾，其中3％病人透過穿背架、運動等物理方式無法矯正，必須透過手術治療，但傳統手術受限於視野，仍有傷到神經血管造成癱瘓風險；台中榮總醫療團隊攜手台灣骨王歷時5年、投注上億元研發經費，創新虛實整合的矯正手術，讓蔡小姐終於能挺直腰背。

台中榮總神經外科主任楊孟寅指出，手術前先進行3D掃描獲得即時的脊椎影像，再搭配擴增實境眼鏡以及術中導航系統，使脊椎側彎的3D影像能立即投射在病患身上，呈現在醫師眼前，讓醫師仿彿擁有一雙透視眼一般，在手術中能有效避開危險區域，減低手術併發症，大幅地提昇手術的安全性，於此同時，也取代了傳統的術前取得影像，手術中耗費時間做影像的註冊及訂位的步驟，大度幅度縮短手術時間。

蔡小姐經手術後，不但脊椎側彎縮小到10度以下，挺直腰背後直接長高3.7公分。（馮惠宜攝）

楊孟寅說，患者從胸椎第二節到腰椎第二節共13節側彎，透過新式醫療科技，精準打入25根骨釘矯正，病人手術後身高增加達3.7公分，側彎角度恢復到10度以內，幾乎回復正常的挺直狀態；蔡小姐很開心的表示，過去突起的肩背讓她不敢穿小可愛和貼身的衣服，如今她終於可以穿連衣裙展現窈窕身影。

楊孟寅說，該病患屬於胸腰椎側彎合併脊柱旋轉的案例，若是使用傳統的鋼釘置入手術，因為角度變化十分大，鋼釘位置誤差的機會很高，但是此次手術在擴增實境智慧手術眼鏡的幫助下，再結合術中導航技術，不但增加鋼釘置入的精準度，還能減少手術時間跟降低併發症的機會。

他也強調，這款AR智慧型手術眼鏡結合導航系統技術經由台中榮總與台灣骨王公司聯合送案申請，於今年第三季取得TFDA 二類醫療器材上市許可，這是全台灣第一個獲得TFDA核准的手術專用的AR影像系統，是一個全新的手術體驗，將手術中的環境與相對位置直接投射出來，使得病灶位置躍然眼前，讓手術操作醫師更輕易地掌控全局，此一突破將帶領手術醫療進入下一個新時代。