台北市立委補選民進黨確定徵召吳怡農參選，身為民進黨代理黨主席的高雄市長陳其邁表示，吳怡農地方經營扎實，個人形象好，對於各類議題也都有經驗，是此選區最有勝算的候選人，中央黨部會全力輔選。不過被問到高雄市府小內閣調整何時會出爐，他僅簡單回應「整體考量」

高雄市長陳其邁於1日在萬華酒店接待聖露西亞總理皮耶訪團午宴，會前聯訪時被問到有關於北市立委補選，民進黨最後徵召壯闊台灣聯盟理事長吳怡農參選有何考量？身為民進黨代理黨主席的陳其邁說，吳怡農在地方經營扎實，個人形象清新，不管是在國際政治、經濟財經，以及對於台灣青年關心議題，他都有許多經驗，他表示：「我們認為他是這個選區是最有勝算候選人，大家一起努力，全力跟他打這一仗，中央黨部會盡力輔選，相信他從2020年後的成長大家看得見，非常優秀候選人，全力拉抬吳怡農。」

不過被問到目前國民黨尚未確定人選，將以徵召方式有何看法，陳其邁則說，：「沒有！尊重他們」，不過現在拚市政又是代理黨主席兩頭燒，陳則強調，市政優先專心市政，過渡時期到1月中，全心全意拚市政。

而高雄市府的小內閣何時將微調定案？陳其邁僅回：「整體考量，謝謝！」，據了解，有部分局處首長因個人規劃或是家庭因素等將會調整。