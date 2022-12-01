現在不少情侶婚前會先同居，一名女網友分享，她與媽媽討論婚前同居的議題，對方超不屑地說「女生不自愛才會跟人同居」，甚至還說有婚前性行為的女生都很亂，對誰都可以開腿，偏激言論原PO無法認同。

一名女網友在臉書社團《爆廢公社》上分享，過去社會風氣保守，情侶婚前同居，若最後分手，女生的下場都很慘。而她曾好奇問過媽媽「既然都決定要和另一半結婚，為何不先同居，看看彼此的生活習慣與觀念是否契合？萬一不合適也可以即時止損，不用等到生了小孩才驚覺。」

女網友透露，媽媽聽了卻說「女生不自愛才會跟人同居，婚前就有性行為可見那個女生一定很亂，對誰都可以張開大腿！」原PO對媽媽偏激的言論無法苟同，當下兩人爭論不休，最後她脫口而出「你就是沒先跟爸爸同居，不了解他們家的狀況就結婚，婚後才發現所有習慣都不合，每天就只會拿我出氣，若當時有先同居，就能及早發現彼此不合，就可以早點分開，生活也就不會被孩子綑綁。」

女網友感嘆地說，媽媽在過去幾十年來常對她說「都是你讓我往後30年都這麼不幸，早知道就拿掉你了」，藉此來發洩對婚姻不幸的怨恨與不滿，雖然她的內心知道媽媽的不幸不是她造成的，但是聽到這些惡毒的話，她仍會感到傷心。

貼文引起網友熱烈討論，「傳統沙文父權思想就是：對男生很寬容、對女生很刻薄」、「你媽媽把自己不開心加諸在下一代身上，那是她的問題，很慶幸你的觀念沒有被影響，還可以去思考錯在哪裡」、「這個觀點不能苟同、以你的觀點可先試就不會有遺憾？但是現代人道德感薄弱，也比較不負責，因此也衍生出很多問題。」