胡姓女車主愛車才剛發生完車禍，2小時候又慘遭祝融，造成車頭全燒毀。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

胡女今日5時許在新興區發生車禍，警方到場處置。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄今日清晨5時許，42歲劉姓男子開車直行前金區中華三路、五福路口，與37歲陳姓男子發生車禍，警方獲報到場，協助雙方駕駛以及乘客4人受傷送醫，並聯絡拖吊業者將劉男駕駛車輛拖到鼓山區停車格停放，不料事發2小時後，車輛突然起火燃燒，消防人員獲報到場撲滅火勢，幸無人傷亡，車頭已經燒毀。據悉，該車車主為劉男乘客42歲胡姓女子，詳細起火原因仍待釐清。

今日清晨5時許，劉男駕駛自小客車載著胡女行經中華三路、五福路口時，與前方路口迴轉陳男發生碰撞，造成雙方駕駛以及乘客胡女、23歲黃女4人均有受傷，新興警方獲報到場處理，並協助將4人送醫，雙方駕駛無酒駕，隨後聯絡拖吊業者將車輛移置，恢復交通順暢，後續肇事責任交由交通隊釐清。

拖吊業者按照車主胡女指示，將車輛停放在住家附近、中華一路停車格內，不料2小時後，車輛於清晨7時許突然起火燃燒，警消獲報到場將火撲滅，所幸無人傷亡，但車頭卻因大火燃燒，全都燒毀。

隨後胡女接獲警方通知，向警方表示車輛放置後就返家休息，對於車突然起火燃燒，感到相當訝異，不曉得為何車會自燃。至於詳細起火原因，仍待火調科調查釐清。