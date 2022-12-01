已成為亞太最具規模的台灣醫療科技展，1日登場，總統蔡英文表示，政府積極建構大健康產業戰略聯盟，透過台美合作協議，合攻精準醫療；另外，生策會也與東協醫院院長簽署合作意向書，加速智慧醫院方案輸出南向。

蔡英文表示，新世代健康產業發展，是政府與民間重要平台，在國際上展現生技、數位科技、跨領域的結果。近年全球受到疫情衝擊，不過生醫產業全球布局沒有停下腳步，去年政府提出精準健康戰略產業方案，透過跨部會整合，提供完善的服務。

此外，台美簽署的科技協議，也是推動生醫科技結合資通訊技術，布局精準醫療。她說，政府積極推動的新南向政，會有鬆綁規定，讓台灣醫院有更多空間，在東南亞設立海外醫院，持續發揮台灣醫療影響力。

火熱登場的醫療科技展，今年除了2,065展位再創新高外，上百家東協醫院院長也連袂來台，並與生策會簽署合作意向書，目標加速將台灣數位轉型以及智慧醫院方案帶進南向國家醫院。

此外，英特爾、微軟、甲骨文等國際軟、硬體大廠也來「挖寶」，尋找研發、具潛力的醫療軟體，透過連結大廠關鍵元件，賦能載入數位醫療應用和國際大廠全球雲端軟體通路，將台灣先進醫療軟體銷售海外。

據統計，即將來訪的東協醫院國家，馬來西亞超過32醫院、越南39家、泰國11家、菲20家，其中，包括東協最大私立醫療集團IHH、菲律賓最大醫療集團The Medical City、泰國前三大私立醫院集團BDMS、Bumrungrad、Malachi Group全數到齊，其中Malachi集團旗下正在建置新醫院、越南也有近四十家積極數位轉型的中小規模醫院來台，展期將透過大會安排與國內醫界和華碩、緯創、佳世達、研華等科技大廠加入對接，有機會成為台灣醫療科技整廠輸出海外指標的demosite，讓台灣產業更快速推進東協市場。