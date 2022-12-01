中共中央機關報《人民日報》用戶端1日報導，目前新冠Omicron變異株感染後，絕大多數為無症狀感染者或輕症，極少發展為重症的情況，已得到廣泛的知曉和認同。但依然有不少市民擔心，一旦感染，康復後會不會留下較為嚴重的後遺症？廣東中山大學附屬第三醫院感染科教授、廣州市黃埔方艙醫院總領隊崇雨田11月30日受訪說，當前新冠感染者在康復出艙後已基本不具備傳染性；即使是復陽，也不太可能傳播病毒，對於社區來說是安全的。

對於全世界都關心的後遺症，崇雨田表示，後遺症在醫學上是有定義的。「一些傳染病的患者，在恢復期結束後，某些器官的功能長期未能恢復正常，才會被認為是後遺症。」

而對於新冠感染者來說，實踐中可以觀察到，有的病人的臨床表現可能持續比較長，比如味覺嗅覺喪失、關節痛、記憶力下降、 胸口疼痛、咳嗽等，有的學者把這些稱為「長新冠」，但崇雨田認為，尚不能將其歸類為「新冠肺炎的後遺症」。「目前學界並未確認新冠肺炎有後遺症。至少尚沒有證據表明有後遺症。」

新冠感染康復後，還會不會「二次感染」？崇雨田首先明確，康復者對病毒有抵抗力，在短時間內、對同一種病毒株而言，不會二次感染。

但新冠目前感染後免疫時間有限，不是終身免疫，隨著時間延長、有新毒株出現，仍有可能感染，但感染機會小。「大概在三個月左右不會再次感染；但超過這個時間，或有新的變異毒株出現，還是有可能再次感染。」

至於再次感染後，症狀會不會變重？崇雨田坦言，目前，大陸國內還沒有出現在一個地區連續兩次大規模感染的情況，可觀察的數據很少。