C組阿根廷與波蘭的關鍵戰役，一次12碼的判決引發相當大的爭議，雖然對於最終結果沒有太大影響，不過該判罰遭到前曼聯名將費迪南（Rio Ferdinand）大肆抨擊，認為這顆12碼罰球根本不該出現，「VAR（影像助理裁判）已經失去存在的意義。」

比賽第35分鐘，阿根廷阿瓦雷茲（Julián Álvarez）左路傳中，來到禁區爭點的梅西（Lionel Messi）卻遭波蘭門將施薛斯尼（Wojciech Szczęsny）一拳擊中臉部，不過慢動作仔細一看，梅西已經將球頂開、無法掌握住球權之後，才被施薛斯尼揮中。

但是主裁判經由VAR認定後，還是給了阿根廷12碼罰球，梅西似乎有著明星哨的待遇，不過施薛斯尼將功贖罪，這位波蘭門神撲出梅西打向球門右側的球，雖然這次判罰對於戰果沒有產生太大影響，卻引發了費迪南的怒火，直接以「可恥」2字來形容這次的判決，「這違背了當初設立VAR的意義，施薛斯尼只是揮到了梅西的眼睫毛，不該看VAR的，這是個離譜的判決。」

就連一旁的英超歷史進球王希勒（Alan Shearer）也附和費迪南的觀點，「當初引進VAR時，就是為了追求更清晰明確的結果，否則並不會推翻判決，但畫面看起來，這不是一顆12碼球，VAR室有4位裁判，他們卻一致認為這是12碼，非常可笑。」

不過費迪南只是針對場上的判決，他對於梅西的表現仍讚譽有加，「他今晚沒有達到最佳狀態，但是比賽中最棒的過人及傳球都是由他完成的，他是場上最出色的球員，也是一個外星人。」