疫情衝擊部落經濟，花蓮秀林鄉預計明年過年前夕、1月14日，再次發2000元紓困現金給鄉民，這是秀林鄉3年內第3度發現金，總計發出7000元，約有1萬6千多人受惠；鄉公所表示，體恤部落族人因疫情影響部落經濟收入，希望能在農曆節前稍獲紓困，減輕負擔。

秀林鄉以太魯閣族人占90％以上，鄉境內每年有水泥公司、台電等企業回饋金，因此鄉庫充裕，鄉公所獲代表會同意，分別在前年9月、今年1月各發2000元及3000元振興禮金，總計分別發出3000多萬元及4800多萬元。

鄉長王玫瑰受訪說，今年5月鄉民代表會定期會就有代表提議再發第三波禮金，但當時還無法確切算出有多少回饋金結餘款，後來確定今年回饋金結餘款達4000多萬元，換算可發給每位鄉民約2000元。

王玫瑰說，鄉公所依鄉代會建議，訂定「秀林鄉因應嚴重特殊傳染性肺房疫情影響發放振興消費禮金自治條例」獲通過，在選舉過後的上月28日公告，預計明年過年前夕1月14日發放。

鄉公所統計，依條例規定必須今年10月27日前設籍秀林鄉才能領取，鄉內符合資格的近1萬7000人，所需經費約3000多萬元。王玫瑰說，疫情依然嚴峻，希望舒緩大家過年前的現金壓力、幫助基本生活開銷，或用在孩子求學所需費用。