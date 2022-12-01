41歲的日本女星片瀨那奈早年以泳裝模特兒出道後，開始跨足戲劇圈，出演過諸如《瘋狂假面》、《Oh! My Boss!戀愛在別冊》、《原來是美男》等多部知名日劇累積不少人氣。去年身陷染毒疑雲後，即鮮少在娛樂圈露出。近日，被發現轉行在購物網站當起周休二日的上班族。

在去年10月左右，日媒爆料片瀨那奈遭到前東家解約。因為她的同居男友岡田英明涉毒遭逮，而閨密澤尻英龍華也曾染毒。儘管她火速發聲明切割，而且事後的驗尿報告在事後呈現陰性，但重創的形象卻無法再回復如初。與經紀公司解約後的處境形同遭演藝圈封殺，再無任何戲劇可拍。而她當時選擇轉行當YouTuber，卻人氣低迷，至今也不到6萬人訂閱。

昨(11)日，日本服裝購物網站「ロコンド（LOCOLET）」曝光片瀨那奈的最新動向，指出她將在今（12月1日）成為公司正式員工，負責活動策劃、企劃開發、營銷、模特等工作內容，成為一個禮拜上班5天的上班族。

據了解，兩周前該公司社長曾在官方YouTube頻道上宣布將有名人加入。而男星宮迫博之的YouTube頻道在昨日更新的影片中，他與片瀨那奈一同現身。並且片瀨那奈在寒喧過後還立刻化身為銷售員，介紹起自家設計的毛衣幫忙打廣告。另外，片瀨那奈還逗趣表示雖然LOCOLET的特色是可以輕鬆試穿和退貨，但她還是希望大家都能滿意LOCOLET的產品，不要「退貨」就更好了。

片瀨那奈在影片中幫自家產品打廣告。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

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