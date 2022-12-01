2022台灣醫療科技展今（1）起盛大舉辦，今年新光醫院再度偕同新光人壽、新光銀行、新光保全以「數位轉型 永續新光」的主題推出六大展區。新光醫院導入醫療元宇宙、AI智慧醫療、癌症精準治療、數位健檢；新光人壽首創「智能保單健診」檢視你的人生風險；新光銀行展出「試算快篩機器人」及OU數位帳戶；新光保全以「AIOT智慧照護 內外兼顧」為主軸，導入多項AI應用技術，要讓逛展民眾滿載而歸。

今年是新光醫院成立30周年，新光醫院外科部主任黃一勝在活動開幕式致詞時笑稱自己是新光醫院的「老兵」，從醫院成立以來就在此服務；新光醫院今年醫療展的亮點是導入VR教育訓練，能夠讓醫護同仁快速了解如何照護病人，達到total care（全責照護）的概念。

新光醫院與國際元宇宙大廠HTC Medical VR團隊合作導入VR工作坊，透過VR的學習設備及360度的教育訓練，讓醫護人員可以加速臨床照護技能的學習，同時身歷情境的VR也讓醫護更快進入狀況，目前技術已應用到COVID-19加護病房團隊整合訓練，提供醫事人員更安全的訓練及提升醫療照護品質。

本次醫療科技展亮點還包括：新光醫院和筑波醫電合作導入Uniiform手寫系統，病歷同步上傳雲端，實現數位化保存，麻醉科Spark系統更可定時接收多醫療設備（如生理監視器、麻醉機等）資料，即時記錄手術過程內容，Uniiform及Spark系統配合VOTEM愛多芬生理監視器搭建整合方案，將病患資訊與儀器資料整合帶入，簡化照護流程提升照護品質。

另外，新光醫院導入數位便利站及醫指付，讓民眾付款更方便，不必排隊並減少紙張運用，降低染疫風險；今年亦展示新的癌症治療技術，如「整合臨床、自動品管與數據收集的癌症個人化智慧資訊系統」、「呼吸調控技術凍住並精準照射肺部、乳房腫瘤」、「肝癌及攝護腺癌的高精準放射手術加上腫瘤內注射免疫療法」，向世界展示台灣癌症治療技術的持續進步；以及新光醫院健檢中心與昕新智慧診所合作展出臨床高解析度電子式腸胃鏡、德國新型內視鏡懸臂系統及智慧診所健康風險評估App，落實無紙化數位健檢。

新光保全則是以「AIOT智慧照護 內外兼顧」為主軸，導入多項AI應用技術，旗下新保生活關懷及新誼整合展出全方位銀髮照護服務及智慧診間。推出全國首創「24H即時通報」行動照護錶，長輩不論在室內／戶外皆能被安心照護。用戶有緊急需求時，可按下緊急按鈕與照護中心即時通話；智慧診間可結合各醫院醫療系統有效解決等候排隊困擾，另病房管控可透過多功能防疫機整合門禁、電梯控制及院方HIS系統，讓院方在管理病房配病者出入時達到管控安全目的。

而新光人壽人生設計所首創「智能保單健診」檢視你的人生風險，現在於新光人壽人生設計所「保單鑑定師」網站，拿起手機拍照就能輕鬆掌握個人保障狀況，還能診斷出個人的風險需求及缺口！前往人生設計所官網預約諮詢，或是體驗「保單鑑定師」並上傳鑑定結果，都有機會獲得精美贈品。

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2022台灣醫療科技展於12月1日至4日在台北南港展覽館1館盛大舉辦。新光於台灣醫療科技展中推出一系列舞台及集點卡好康活動，只要到新光攤位參與體驗，集點即可兌換如LED兔年提燈等多項好禮。