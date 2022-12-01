金兔年即將到來，展望2023年，中信投顧預期高利率、高通膨壓力逐步緩解，全球經濟成長率有望於明年落底、2024年回升，雖面臨被比喻為「籠中虎」的「成長型衰退」威脅，不過全球疫情已逐漸趨緩，有助景氣回暖，預期明年整體行情拾級而上，股市將延續今年年末熱度。

中信投顧1日假南港老爺行旅，舉辦2023年投資展望說明會，會中綜觀整體經濟局勢，分析台灣、美國股市明年預期走勢，盤點電動車、智能製造、矽智財與IC設計服務、網路通訊、雲端與電競、晶圓代工景氣、新興顯示器、以及金融和塑化產業等九大產業未來趨勢及機會分析。

中信投顧指出，人工智慧（AI）發展迅速，不僅應用於醫學、天氣、軍事的高速運算，更能處理自駕車系統感測器訊號融合分析、自動化生產智能機器人、提升最新手機晶片的遊戲與語音語意效能，是貫穿2023年科技投資趨勢的主軸。不受新型冠狀病毒疫情、戰事及高通膨干擾，今年全球電動車銷量高速增長，電動車市場由Tesla一枝獨秀，進入Non-Tesla群雄並起的時代，增加零組件及代工需求，包括最關鍵的三電系統、基礎建設如充電及儲能等設施，以及各類整合服務，汽車業朝電動化、智慧化發展，有利於國內以往在資、通訊供應鏈佔優勢的廠商開啟斜槓事業，潛在商機龐大。

美國主導的大國博弈加速製造業區域分散，工廠遷移將帶動智能製造需求、公有雲和工業電腦廠的軟體訂閱制度，降低企業資本支出。矽智財與設計服務產業在高速電腦（HPC）、物聯網（IoT）興起下，具四大發展亮點，包括收取權利金的低營運風險商業模式、朝先進製程演進、RISC-V架構於物聯網時代將成主流、以及雲端服務和電動車車廠競相投入自研晶片，臺系設計服務業者受惠甚深。

娛樂產業面則以電玩遊戲最具潛力，全球遊戲玩家約32億人，明年杭州亞運將電競列為正式競賽項目後，帶動整體電競產業鏈蓬勃發展，電競觀眾預估自2020年至2025年年均複合成長率（CAGR）為8％、電競電腦產值預估從2021年至2030年CAGR為15％，板卡族群為主要利基受惠股，伺服器產業因雲端資料中心的需求增溫，在景氣風雨飄搖下仍穩定成長，明年Intel及AMD兩大陣營新CPU平臺Eagle Stream及Genoa上市，大幅提升配備規格，伺服器供應鏈業者可望揚帆啟航。

相較於前幾代通訊技術著重於人與人的溝通，5G網路轉向人與物間的資料傳遞，其中關鍵通訊元件效能將在明年顯著提升，而萬物聯網與疫情催生數位轉型，數據使用量攀升，資料中心建置數量、規模不斷擴大，400G乃至於未來的800G交換器將逐步成為資料中心主要架構，同時散熱需求使浸沒式冷卻技術成為產業發展重點。

在股市方面，美國過去六次升息循環中，於聯邦準備理事會最後一次升息後的18個月期間，有五次S＆P500指數表現佳，預期明年上半年利率見頂，屆時美股可望啟動多頭行情，帶動台股表現；就評價面來看，S＆P500多數產業本益比低於過去10年及30年平均，台股最低也曾觸及10至11倍的本益比的甜蜜點，加上高殖利率誘因，縱使台股明年整體獲利將略低於今年，多數產業股票評價已低，建議投資人著眼前景明亮的產業，選擇其中體質健全的個股或優質ETF，於股市回檔時建立核心部位，掌握來年景氣落底後一躍而上的獲利契機。